Умер народный артист СССР, автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза!»
Грузинские телеканалы сообщили о смерти народного артиста СССР, композитора Гии Канчели. Маэстро ушел из жизни в возрасте 84-х лет.
Как сообщается, в последние годы композитор серьезно болел.
Он является автором семи симфоний и оперы, а также произведений для хора. Но больше всего он известен по музыке для фильмов, особенно для картин Гергия Данелии (умер четвертого апреля), среди которых «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Паспорт», «Орел и решка».
Дата и место прощения станет известны позже.