Умер народный артист СССР, автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза!»

/ Культура
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Грузинские телеканалы сообщили о смерти народного артиста СССР, композитора Гии Канчели. Маэстро ушел из жизни в возрасте 84-х лет.

Фото с сайта vesti.ru

Как сообщается, в последние годы композитор серьезно болел.

Он является автором семи симфоний и оперы, а также произведений для хора. Но больше всего он известен по музыке для фильмов, особенно для картин Гергия Данелии (умер четвертого апреля), среди которых «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Паспорт», «Орел и решка».

Дата и место прощения станет известны позже.
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Тэги: композитор Персона: Гия Канчели

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