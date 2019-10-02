Андрейченко рассказал, какие статьи бюджета-2020 будут в приоритете

В 2020 году бюджетная политика будет направлена на баланс республиканского и местных бюджетов, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 2 октября на открытии осенней сессии.

По его словам, составление главного финансового документа требует «тщательного учета всех факторов и рисков». Он подчеркнул, что сохранение стабильности национальных налоговых правил «позволяет более четко прогнозировать основные параметры бюджета», а также «более уверенно планировать свою бизнес-стратегию, как отечественным предприятиям, так и зарубежным инвесторам».

«Теперь надо внимательно посмотреть на приоритеты финансирования, а это обеспечение опережающего роста наукоемких отраслей и выравнивание экономического потенциала регионов при безусловном выполнении страной всех внешних и внутренних обязательств», — заявил Андрейченко.

При создании «стабильной деловой среды», по его словам, следует усовершенствовать корпоративное право и законодательство по вопросам хозяйственных обществ. «От результатов этой работы во многом будут зависеть позиции Беларуси в рейтинге Всемирного банка», — отметил председатель Палаты представителей.

По словам Андрейченко, парламентариям также предстоит принять ряд решений по реализации положений договора о Евразийском экономическом союзе. Законопроекты, которые они будут рассматривать на нынешней сессии, призваны «повысить устойчивость белорусских компаний на масштабном рынке ЕАЭС и устранить ряд технических барьеров во взаимной торговле».

«Очередным шагом в этом направлении станет корректировка законов в сфере естественных монополий, транспортной деятельности, электросвязи, метрологического обеспечения, технического нормирования и стандартизации», — добавил председатель нижней палаты парламента.

30 сентября совет Палаты представителей принял повестку осенней сессии нижней. В нее включено 38 вопросов, однако среди них нет законопроекта о республиканском бюджете на 2020 год. Предполагается, что он будет добавлен в повестку в ходе сессии.