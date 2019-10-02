За эвакуацию авто придется больше платить
Автомобилистам необходимо быть предельно внимательными. Ведь теперь за оставленный в неположенном месте авто придется больше платить.
Минские власти приняли решение о повышении тарифов на принудительную отбуксировку (эвакуацию), а также хранению транспортных средств,
Так, эвакуация на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор теперь стоит 63 рубля, а с частичной — 53 рубля (в обоих случаях услуга подорожала на три рубля).
Сутки нахождения авто на охраняемой стоянке обойдутся:
- в 7 рублей 40 копеек (при хранении до трех суток — плюс составил 40 коп./сут.);
- в 4 рубля 20 копеек (при хранении 4-9 суток; +20 коп./сут.);
- в 3 рубля 20 копеек (при хранении за 10 и более суток; +20 коп./сут.).