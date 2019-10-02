За эвакуацию авто придется больше платить

/ Общество
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Автомобилистам необходимо быть предельно внимательными. Ведь теперь за оставленный в неположенном месте авто придется больше платить.

Минские власти приняли решение о повышении тарифов на принудительную отбуксировку (эвакуацию), а также хранению транспортных средств, сказано в постановлении столичных властей, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Так, эвакуация на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор теперь стоит 63 рубля, а с частичной — 53 рубля (в обоих случаях услуга подорожала на три рубля).

Сутки нахождения авто на охраняемой стоянке обойдутся:

  • в 7 рублей 40 копеек (при хранении до трех суток — плюс составил 40 коп./сут.);
  • в 4 рубля 20 копеек (при хранении 4-9 суток; +20 коп./сут.);
  • в 3 рубля 20 копеек (при хранении за 10 и более суток; +20 коп./сут.).
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Тэги: эвакуация авто