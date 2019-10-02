Первые наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ приедут в Беларусь уже на следующей неделе

В следующий понедельник, седьмого октября, в Беларусь прибудет первая группа наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

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Как сообщила глава Центризбиркома Лидия Ермошина, комиссия уже получила четыре анкеты с данными наблюдателей.

«Когда мы встретимся на следующей неделе с данной группой, они сообщат нам о предполагаемом общем количестве наблюдателей БДИПЧ», — отметила глава ЦИК.

По ее словам, официальное приглашение наблюдать за выборами направлено в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Ранее в ПАСЕ заявляли о намерении прислать наблюдательную миссию, но официального подтверждения в Беларусь пока не поступало, отметила глава ЦИК.

Пока не было и официальных ответов от Центризбиракомов стран СНГ, представителей которых также приглашали на выборы. «Но мы их просили не позднее, чем за месяц до выборов, так что время еще есть», — сказала Ермошина.

Комментируя ход избирательной кампании, глава ЦИК отметила, что все проходит «спокойно и без существенных нарушений».

«Внимание к кампании зависит от журналистов. Чем больше будет пресса обращать внимание на избирательную кампанию, тем она будет казаться, по крайней мере, в чужих глазах, живее, — сказала она. — А кандидаты потенциальные пока делают все, что они должны делать. И даже иногда больше, чем должны, когда занимаются не теми вещами, которыми они должны заниматься в ходе сбора подписей, в связи с чем выносятся предупреждения».

На просьбу БелаПАН уточнить, о чем конкретно идет речь, Ермошина ответила: «Проводят иные политические кампании помимо сбора подписей. Я имею в виду те пикеты, которым выносились предупреждения».

Она отметила, что ЦИК пока подобных предупреждений не выносил, но туда поступает статистика по вынесенным окружными и территориальными комиссиями предупреждениям. «На прошлой неделе их было 22. Возможно, их уже больше на данный момент», — сказала Ермошина.

Отвечая на вопрос, как она относится к тому, что в депутаты выдвигаются молодые люди, руководитель Центризбиркома заявила: «Думаю, что населению это понравится». При этом глава ЦИК отметила, что ее «личная позиция как избирателя и государственного чиновника, что в депутаты должны идти люди зрелые».