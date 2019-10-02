В ноябре Беларусь получит от России первые Су-30СМ

Первая поставка в Беларусь модернизированных российских истребителей Су-30СМ ожидается в ноябре.

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Как сообщил журналистам 2 октября в парламенте министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков, «договор, который был подписан в 2017 году, вступил в силу. Началось его финансирование. Поставки первых четырех самолетов Су-30СМ ожидаются в ноябре этого года».

О готовности Вооруженных сил Беларуси принять в этом году первую партию истребителей Су-30СМ было заявлено 30 января этого года во время посещения министром обороны России Сергеем Шойгу Иркутского авиационного завода.

По информации пресс-службы научно-производственной корпорации «Иркут», глава российского оборонного ведомства в тот день знакомился с ходом производства многоцелевых истребителей Су-30СМ для стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности.

В модернизированном истребителе увеличена дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. Кроме того, он получил возможность укомплектования новыми высокоточными видами вооружения, которые могут поражать воздушные, наземные и морские цели на дальности в несколько сотен километров.

На пресс-конференции 14 февраля 2018 года Андрей Равков заявил, что поставки Су-30СМ могут начаться в 2019 году, когда эти самолеты будут производить полностью из российских комплектующих.

О подписании контракта на поставку в Беларусь 12 истребителей Су-30СМ стало известно 20 июня 2017 года.

Российские «Ведомости» со ссылкой на менеджера одной из компаний Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что стоимость 12 Су-30СМ для Беларуси составит примерно 600 млн долларов. При поставке самолетов будут использованы российские кредиты, темп поставок будет не слишком высокий, чтобы не создавать излишней нагрузки на бюджет: примерно четыре машины в год. Издание отмечало, что это самый крупный разовый контракт по закупке Беларусью вооружений в России.