Равков: особых проблем во время осеннего призыва нет

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По данным Министерства обороны, работа призывных комиссий «идет планово». Об этом сообщил 2 октября в парламенте министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков.


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«Каких-то особых проблем там нет. Все проблемы жизненные, которые решаются в рабочем порядке. Каких-то инсинуаций по поводу того, что где-то там случилось страшное, нет», — сказал он.

На вопрос, ожидается ли увеличение численности призывников во время осеннего призыва, министр ответил: «Призывников будет, конечно, больше. Для чего и принимались поправки. Это боевая готовность армии».

10 августа в Беларуси вступил в силу закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», так называемый закон об отсрочках.
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Тэги: осенний призыв белорусская армия Персона: Андрей Равков

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