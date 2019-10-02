Равков: особых проблем во время осеннего призыва нет

По данным Министерства обороны, работа призывных комиссий «идет планово». Об этом сообщил 2 октября в парламенте министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков.

«Каких-то особых проблем там нет. Все проблемы жизненные, которые решаются в рабочем порядке. Каких-то инсинуаций по поводу того, что где-то там случилось страшное, нет», — сказал он.

На вопрос, ожидается ли увеличение численности призывников во время осеннего призыва, министр ответил: «Призывников будет, конечно, больше. Для чего и принимались поправки. Это боевая готовность армии».