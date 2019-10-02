Накроет ли Беларусь эпидемия гриппа

Министр здравоохранения Владимир Караник надеется, что в нынешнем году в Беларуси не будет эпидемии гриппа. Об этом он заявил журналистам 2 октября в Палате представителей.

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По его словам, вакцины от гриппа закуплены в достаточном количестве и распределены по всем регионам.

«Я надеюсь, если она [кампания по вакцинации] пройдет успешно, то эпидемии гриппа в этом году не будет», — сказал Караник.

Он напомнил, что в 2018 году эпидемии гриппа в Беларуси не было. «Прошлый год мы прошли, по сути, без эпидемии гриппа, у нас был достигнут высокий уровень вакцинации», — подчеркнул Караник.

Заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан 13 сентября на пресс-конференции в Минске сообщила, что как и в предыдущих эпидсезонах, в этом планируется привить не менее 40% жителей Беларуси. Охват вакцинацией групп риска должен быть не меньше 75%, сообщила Карабан.

Вакцинация за счет госбюджета будет проводиться, как и в прошлом году, трехвалентной российской вакциной «Гриппол плюс». На эпидсезон 2019-2020 годов Минздрав уже закупил 1,5 млн доз этой вакцины стоимостью 1,5-2 рубля за дозу.

Заведующая отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая на этой же пресс-концеренции сообщила, что вакцинация против гриппа начнется в октябре, «как только вакцины выйдут из лабораторного контроля». Планируется завершить вакцинацию до 1 декабря.

По ее словам, в прошлом сезоне в Беларуси от гриппа были привиты 3,7 млн человек, из которых 246 тысяч — дети. Она сообщила, что в среднем эффективность современных вакцин составляет от 70 до 90%.

«Это значит, что 70-90 человек из 100 привитых не заболевают гриппом, вызванным теми штаммами, которые содержатся в вакцине, — отметила Высоцкая. — Те же, кто заболеют, однозначно перенесут заболевание легче и без осложнений».

В сезоне 2018-2019 годов лабораторно подтвержденная заболеваемость гриппом среди привитых граждан была в 12,3 раза ниже, чем среди непривитых. «Из заболевших 98,2% не прошли вакцинацию», — сказала Высоцкая.