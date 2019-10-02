«Дайте позвонить!» Более 60 человек пострадали от мошенников, бравших микрозаймы через смартфон

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Двое восемнадцатилетних жителей Минска подозреваются в серии мошеннических действий, от которых пострадало более 60 человек.

Молодые люди подходили на улице к прохожим, чаще всего к детям 10-11 лет, и просили сделать звонок или написать сообщение с их мобильного телефона.

Делая вид, что набирают номер или печатают текст, мошенники устанавливали приложение, с помощью которого через оператора сотовой связи брали микрозайм в размере 100 рублей. Сумма сразу же переводилась на счета одного из молодых людей.

О том, что на них висит микрозайм, пострадавшие узнавали только через месяц, когда им приходило сообщение о необходимости погасить задолженность, сообщает пресс-служба МВД.

Если вы пострадали от преступных действий изображенных на фотографиях людей, просьба обращаться во Фрунзенское РУВД Минска (ул. Кальварийская, 41) лично или по телефонам: +375 17 239 68 73, +375 17 252 02 02 или 102
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Тэги: мошенничество Город: Минск

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