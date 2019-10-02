Министр здравоохранения рассказал, почему из аптек исчезают некоторые препараты

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В том, что из аптек пропадают некоторые лекарственные препараты, нет чьего-то злого умысла. Многие фирмы просто не проводят перерегистрацию своих препаратов, в которых уже не очень заинтересованы.

Об этом 2 октября заявил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, представлявший в Палате представителей изменения в закон о лекарственных средствах. Законопроект был принят в первом чтении.

Владимир Караник. Фото ctv.by

В частности, документ предполагает, что если препарат зарегистрирован, пять лет применяется в Беларуси и других странах, проходит процедуру перерегистрации, то следующее регистрационное удостоверение выдается бессрочно.

«Препарат может реализовываться столько, сколько в нем есть потребность, пока нет никаких данных о его неблагоприятных последствиях», — подчеркнул министр.

Кроме того, в Беларуси стала применяться условная регистрации препаратов, показавших высокую эффективность на первой или второй фазах клинических испытаний.

«Как только появляются первые данные о высокой эффективности препарата, мы можем его условно регистрировать, не дожидаясь завершения клинических испытаний. Потом через год эта регистрация либо продлевается, если клинические испытания еще проходят, либо переходит в постоянную и выдается на пять лет, если испытания завершены», — рассказал Караник.

В следующем году у более чем 900 препаратов истекает регистрация. «Мы практически по всем этим позициям поработали — кто-то подтвердил свою повторную регистрацию, кого-то пришлось усиленно пригласить на повторную регистрацию, где-то решаем вопрос о смене поставщика, чтобы эти препараты остались у нас на рынке», — отметил глава Минздрава, сообщает БелаПАН.
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Тэги: лекарства Персона: Владимир Караник

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