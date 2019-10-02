Украина раскрыла карты: на что пошел Зеленский ради мира на Донбассе
В интернете появилось письмо представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы.
Документ был направлен на имя специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика относительно согласования текста имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.
Как сказано в письме, Киев соглашается провести внеочередные выборы в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.
Документ будет действовать временно до публикации итогового доклада миссии БДИПЧ ОБСЕ.
Напомним, некоторые граждане и политики расценили согласие украинских властей на «формулу Штайнмайера» капитуляцией. Со вчерашнего вечера в нескольких городах (в т.ч. и в столице) проходят пикеты.
Вчера президент Зеленский разъяснил, что скрывается за «формулой».