Украина раскрыла карты: на что пошел Зеленский ради мира на Донбассе

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В интернете появилось письмо представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы.

Документ был направлен на имя специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика относительно согласования текста имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

Как сказано в письме, Киев соглашается провести внеочередные выборы в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.

Документ будет действовать временно до публикации итогового доклада миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Напомним, некоторые граждане и политики расценили согласие украинских властей на «формулу Штайнмайера» капитуляцией. Со вчерашнего вечера в нескольких городах (в т.ч. и в столице) проходят пикеты.

Вчера президент Зеленский разъяснил, что скрывается за «формулой».

 

 

 

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: переговоры по Украине в Минске формула Штайнмайера Персона: Леонид Кучма Мартин Сайдик

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