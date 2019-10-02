По информации заместителя начальника управления коммунального хозяйства и энергетики МЖКХ Светланы Тимошкиной, на сегодняшнее утро в Беларуси еще не везде включили отопление.

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Как сообщается, пока тепло пришло в 89% жилых домов.

В Минске и Витебской области тепло поступает в 100% жилых домов, в Могилевской области — 98%, Минской — 73%, Гродненской — 69%.

Чиновник сообщила, что решение о включении отопления в жилфонде принято всеми облисполкомами и Мингорисполкомом, кроме Гомельского.

«В Брестской области решение принято, но жилфонд еще не начинали подключать, потому что достаточно тепло на улице. В Минской области не подключены два района — Дзержинский и Солигорский. По всем остальным произведены подключения», — сказала Тимошкина.

По ее словам, на 2 октября паспорта готовности к отопительному сезону получили все теплоисточники и потребители тепловой энергии.

«Министерством согласовано подключение тепловой энергии для всех областей и Минска. Решение о подключении социальных объектов (здравоохранения, образования, архивов, музеев) принято всеми облисполкомами и Мингорисполкомом с 23 сентября. На сегодня все объекты подключены», — напомнила Тимошкина.

«Впервые в этом году три облисполкома приняли решение о завершении подготовительных работ к отопительному сезону до 1 сентября, остальные — подтянулись. На коллегии в августе мы рассматривали вопрос готовности, и второе заседание было проведено еще 11 сентября, на котором мы подвели окончательные итоги. Мы были готовы [к отопительному сезону] c 23 сентября», — подчеркнула замначальника управления.

Как сообщила главный специалист отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Ирина Томилова, все запланированные мероприятия по подготовке к отопительному сезону выполнены в полном объеме, лишь до 1 января еще будут вестись работы на некоторых тепловых, водопроводных и канализационных сетях.

«На 1 октября в Минске все теплоисточники и все потребители тепловой энергии получили паспорта готовности. Соответственно Минск полностью готов к прохождению отопительного сезона», — отметила она, напомнив, что в столице социальные объекты были подключены 23 сентября, жилфонд — 24 сентября. «Еще не включали административные здания. В ближайшие дни будет наблюдаться снижение среднесуточной температуры. В пятницу, опираясь на прогноз Белгидромета, возможно, примем решение», — заключила Томилова.