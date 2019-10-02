В Минске впервые пройдет благотворительный Венский бал

В Беларуси впервые пройдет благотворительный Венский бал, организованный в соответствии с критериями ЮНЕСКО.

Как сообщил генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко, мероприятие запланировано на 14 декабря.

Бал состоится при поддержке и участии посольства Австрии в Беларуси и телекоммуникационной компании А1.

«Чем больше культурных традиций, в том числе бальных, будет создаваться и сохраняться в Беларуси, тем лучше, — считает Латушко. — Что такое танец? Это не только умение хорошо двигаться, это образование через культуру, воспитание соответствующих отношений между женщиной и мужчиной. И это, нам кажется, очень важно».

По словам гендиректора Купаловского театра, история балов в Беларуси берет начало в XVIII веке, они были популярны у Радзивиллов.

«Влияние восточной и западной бальных традиций оставило свой след в Беларуси. Традиция устраивать балы продолжилась в XIX и начале XX веков. Сегодня мы фактически возрождаем, но в то же время и продолжаем эту традицию из истории в современность и будущее», — сказал он.

Латушко добавил, что специально для бала зрительский сектор будет поднят до уровня сцены, что позволит комфортно разместить 250 гостей.

Вход будет платным, билеты появятся в продаже к концу октября, сообщил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик. Все билеты будут по одной цене. Стоимость пока не определена, однако она будет «равноценна представлению», заверил он.

Половина вырученной суммы будет перечислена на счет общественной организации «SOS — Детские деревни Беларусь». «Одна из традиций бала — помощь. Это социальная ответственность», — сказал Бладик.

Организаторы приглашают принять участие в бале дебютантов — юношей от 18 до 26 лет и девушек от 16 до 23 лет, не состоящих в браке.

«С 3 октября мы объявляем набор кандидатов для участия в бале, — сказала посол Австрии в Беларуси Алоизия Вёргеттер. — Бальный комитет организует кастинг и отберет 40 человек, чтобы сформировать 20 пар. Молодых людей танцу будет обучать венский балетмейстер и его команда. Участие для дебютантов бесплатное. Кроме того, молодым людям помогут подобрать наряды для бала, чтобы выглядеть не хуже, чем на балу в Вене».

Дебютанты по традиции будут открывать Венский бал полонезом. Вторым танцем, уже для всех гостей вечера, станет венский вальс.

Для участников Венского бала установлен дресс-код, отметила посол. Для женщин — вечернее платье и закрытые туфли, прическа, открывающая шею, украшения. Для мужчин — черно-белый вариант костюма с галстуком-бабочкой.

«Венский бал в Минске — это возможность «поженить» белорусские и австрийские культурные события, два культурных пласта, а также обогатить венские традиции проведения балов белорусскими элементами», — сказала Вёргеттер.