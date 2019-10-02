В четверг Зеленский познакомится с Лукашенко

Уже в ближайший четверг произойдет личное знакомство Владимира Зеленского и Александра Лукашенко.

Коллаж Пятого канала

Встреча пройдет в Житомире в рамках II Форума регионов Украины и Беларуси, сообщил Офис президента Украины.

«Во время запланированных переговоров глав государств будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества. В рамках форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси», — отмечается в релизе.

Это будет первая встреча Зеленского и Лукашенко после избрания украинского шоумена и продюсера на пост президента в апреле текущего года.

26 сентября на встрече с представителями украинских СМИ в Минске белорусский руководитель заявил о наличии проблем в отношениях с Киевом.

«Слава богу, вот за этот краткий период нахождения у власти нового президента мы как-то двигаемся, обсуждаем даже те негативные моменты, которые могли бы наступить. Они не наступили благодаря одному телефонному разговору двух президентов. Это обнадеживает. То, что я годами не мог, договорившись с прежним президентом, решить, я надеюсь, что мы сможем решить эти проблемы», — сказал Лукашенко.