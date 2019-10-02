Мозырянину грозит до семи лет лишения свободы за проданный за два рубля тротил

По информации МВД, 64-летний житель Мозыря продал 400 грамм тротила 45-летнему прохожему.

Продавец унаследовал тротил от умершего брата-буровика и предлагал прохожим купить у него взрывчатое вещество. Покупатель нашелся один: его также оперативно нашли. Экспертиза подтвердила, что вещество оказалось пригодным для производства взрыва.

На продавца и покупателя завели уголовные дела. Им грозит до семи лет лишения свободы.