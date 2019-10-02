Возле гостиницы «Ренессанс» построят высотку для Минюста

Комплекс из нескольких зданий расположится на примыкающем к 1-му кольцу участке пр. Дзержинского.

Источник: minsknews.by

Предпроектные проработки новых объектов рассмотрели на городском архитектурно-градостроительном совете, сообщает агентство «Минск-Новости» .

На указанной территории запланированы корпус для отделов принудительного исполнения Министерства юстиции, которые пока размещаются в разных районах города, подземный паркинг, спортивный объект, а также хозяйственная зона с еще одним небольшим зданием, гаражом и крытой парковкой для конфискованного транспорта. Предусмотрена возможность строительства еще одного корпуса, куда переедет само министерство.

Члены совета посчитали, что здание Минюста должно быть доминирующим. Пока же оно и по габаритам, и по внешнему виду уступает другой административной высотке. Также проектировщикам посоветовали создать на территории небольшие рекреационные зоны для работников.