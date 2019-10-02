СК: фирмы, которыми руководила дочь Аверьянова, не уплатили налогов на 470 тысяч долларов

В отношении Виктории Аверьяновой — дочери известного белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова — возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере).

Как сообщает Следственный комитет, в 2007-2015 годах фирмы «Бистрофф» и «Интекс», которыми руководила Аверьянова, не уплатили в бюджет налоги в сумме более 942 тысяч рублей.

В декабре 2018 года Виктория Аверьянова была объявлен ее розыск. В июне 2019 года женщина была найдена в Москве. По данным «Коммерсанта», суд принял решение о ее аресте на два месяца.

Следственный комитет Беларуси решает вопрос об экстрадиции обвиняемой в Беларусь.

В рамках этого же дела в качестве обвиняемого проходит и Юрия Аверьянова. По данным СК, сейчас бизнесмен находится в Германии.

Уголовное дело в отношении пяти других соучастников передано прокурору для направления в суд.