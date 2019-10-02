Зеленский лишил госфинансирования не попавшие в Раду партии

По итогам досрочных парламентских выборов в июле госфинансирование получили 11 партий, теперь же деньги из бюджета будут получать только пять.

Верховная Рада на заседании 2 октября 237 голосами приняла законопроект, отменяющий госфинансирование партий, которые не преодолели 5%-й проходной порог на парламентских выборах, сообщает korrespondent.net .

Законопроект предусматривает, что ежегодно партиям будут выделять сотую часть от минимальной зарплаты, умноженную на количество избирателей по многомандатному избирательному округу на последних выборах в Раду. Ранее этот коэффициент составлял две сотых.

Отменить финансирование партий, не попавших в Раду, предложил президент Владимир Зеленский.