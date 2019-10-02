Путин осудил выступление шведской школьницы в ООН

Использование детей и подростков в своих интересах заслуживает исключительно осуждения, заявил президент России Владимир Путин, комментируя выступление 16-летней экоактивистки Греты Тунберг.

По словам Путина, он не разделяет «общих восторгов» по поводу выступления Тунберг в ООН. «Когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения», — сказал президент, отметив, что особого порицания заслуживают ситуации, в которых на детях пытаются заработать, передает РБК .

По словам Путина, никто не объяснил Тунберг, что современный мир сложен и многообразен, а люди в Африке и ряде азиатских государств хотят жить «при таком же уровне достатка, как в Швеции».

Грета Тунберг выступила 23 сентября на саммите ООН, посвященном борьбе с изменениями климата. Она обвинила лидеров ведущих стран в бездействии. По словам девушки, глав государств интересует лишь экономический рост, тогда как человечество находится «на пороге массового вымирания» из-за климатических изменений.