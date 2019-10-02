Школьницу и ее приятеля осудили на 10 лет за распространение наркотиков в Гомеле

Суд Советского района Гомеля приговорил 17-летнюю Катерину и ее 18-летнего приятеля Станислава к 10 годам лишения свободы за распространение психотропных веществ. Их 19-летнего приятеля Андрея — к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа за хранение психотропных веществ без цели сбыта.

Обвиняемым в момент совершения преступления, в ноябре 2018 года, было 16, 17 и 18 лет соответственно.

Екатерина в последнем слове заявляла, что чистосердечно раскаивается и поддерживает позицию своего адвоката. Защитник просил переквалифицировать ч. 4 ст. 328 УК (незаконный сбыт психотропных веществ в составе организованной группы) на ч. 3 ст. 328 УК. Защитник считает, что в суде не доказано участие несовершеннолетних в составе организованной группы. После вынесения приговора адвокат заявил, что будет его обжаловать.

О чистосердечном раскаянии заявлял и Станислав. Он также поддержал позицию своего защитника, который просил исключить из обвинения эпизод «хищение психотропных веществ». При расследовании дела стало известно, что подростки сами пробовали психотропные вещества, которые прятали в закладках для потребителей. Следствие и обвинение расценили это как «хищение психотропных веществ». Адвокат и Станислав заявляли, что куратор подростков разрешил им воспользоваться частью психотропов, которые остались после фасовки закладок.

Суд по данной части обвинения оправдал молодых людей.

Организатор и руководитель интернет-магазина по продаже психотропов, который вовлек подростков в преступный бизнес, задержан не был. По обвинению он проходит как «неустановленное лицо».