В Станице Луганской завершили первый этап разведения войск

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В Станице продолжается демонтаж инженерных сооружений. Следующими участками разведения станут населенные пункты Золотое и Петровское.

Фото: facebook.com/pressjfo.news


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На указанном участке осуществляют мониторинговую деятельность наблюдатели миссии ОБСЕ. Процесс отвода контролируют представители Совместного центра по контролю прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Разведение войск происходит на расстояние 1 км от линии разграничения в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске.

Сюжет: Переговоры по Украине
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Тэги: разведение войск ЛНР Украина-Россия война на Донбассе

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