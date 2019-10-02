В Станице Луганской завершили первый этап разведения войск

В Станице продолжается демонтаж инженерных сооружений. Следующими участками разведения станут населенные пункты Золотое и Петровское.

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На указанном участке осуществляют мониторинговую деятельность наблюдатели миссии ОБСЕ. Процесс отвода контролируют представители Совместного центра по контролю прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Разведение войск происходит на расстояние 1 км от линии разграничения в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске.