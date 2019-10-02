Беларусь добилась увеличения своей доли при распределении таможенных пошлин в ЕАЭС

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Доля Беларуси при распределении ввозных таможенных пошлин в Евразийском экономическом союзе вырастет с нынешних 4,56% до 4,86%. Это примерно 40-50 миллионов долларов дополнительных поступлений в белорусский бюджет.


Страны ЕАЭС сблизили позиции в вопросе распределения сумм ввозных таможенных пошлин

В Ереване подписан протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, а также об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров с 1 января 2020 года, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Согласно протоколу нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства-члена устанавливаются в следующих размерах: Армения — 1,220%; Беларусь — 4,860%; Казахстан — 6,955%; Кыргызстан — 1,900%; Россия — 85,065%.

Положения протокола будут применяться с 2020 года.
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Тэги: Беларусь-ЕАЭС таможенные пошлины Город: Ереван

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