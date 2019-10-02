Юные белорусские хоккеисты разгромили команду США на турнире в Пекине

Юношеская сборная Беларуси (U-17) победила сверстников из США на турнире Ambassador Cup Hockey Tournament со счетом 5:0.

На 8-й минуте отличился Лошко, на 10-й — Боурош, на 25-й и 35-й — Грамович, на 31-й — Польшаков.

Беларусь U-17: Чайка (Лущик), Грамович — Сущинский, Николаеня — Польшаков — Асташевич; Стасенко — Мягкий, Игнатенко — Яваш — Боурош; Сазанович — Глинский, Лой — Морозов (К) — Лошко; Апанасюк — Ильинчик.

Наша сборная проведет две игры 3 октября против сверстников из Латвии и России.