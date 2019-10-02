Из Беларуси выдворили 87 иностранцев

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По итогам операции «Нелегал» 1405 граждан Украины, России, Туркменистана, Китая и других стран привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

По данным пресс-службы МВД, сотрудники КГБ, милиции и пограничной службы дополнительно проконтролировали легальность нахождения иностранных граждан на территории Беларуси. Правоохранители проверяли торгово-развлекательные комплексы, увеселительные заведения, объекты придорожного сервиса, рынки.

За пределы государств-членов ОДКБ выдворено 87 иностранцев, также возбуждено 14 уголовных дел за нарушение срока запрета въезда в страну.
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Тэги: нелегальная миграция депортация

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