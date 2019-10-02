Тысячи противников подписания формулы Штайнмайера митингуют возле Офиса Зеленского

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В центре Киева митингуют несколько тысяч противников подписания в Минске формулы Штайнмайера.

Митингующие выкрикивают: «Нет капитуляции», «Нет плану Штайнмайера», «Нет плану Путина», «Нет отводу войск», передает ukrinform.ua.


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Выступая перед собравшимися, народный депутат от фракции «Евросолидарнисть» София Федина подчеркнула, что президент Владимир Зеленский, глава МИД Вадим Пристайко и начальник Генштаба Руслан Хомчак пренебрегли требованием народных депутатов ответить перед обществом на вопросы, касающиеся подписания формулы Штайнмайера. Она также выступила против отвода войск из обустроенных блиндажей и построенной линии обороны.

Участники митинга зачитали пять требований к украинской власти, среди которых:

  • запретить любой особый правовой режим, который ограничивает суверенитет Украины или действие общенационального законодательства на отдельных ее территориях;
  • запретить освобождение от ответственности членов незаконных вооруженных формирований, оказывавших тяжкие преступления на территории Украины;
  • запретить избираться и быть избранными в органы власти всех членов незаконных вооруженных формирований или коллаборационистских администраций;
  • запретить добровольную передачу под контроль незаконных вооруженных формирований, иностранных войск или неустановленных боевиков любых населенных пунктов на территории Украины;
  • запретить образования или существование любых негосударственных или региональных вооруженных формирований на территории Украины;

После произнесения требований митингующие двинулись к Офису Зеленского и сейчас там проводят митинг.
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Тэги: Майдан формула Штайнмайера Украина-Россия Персона: София Федина Город: Киев

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