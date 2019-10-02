Тысячи противников подписания формулы Штайнмайера митингуют возле Офиса Зеленского
В центре Киева митингуют несколько тысяч противников подписания в Минске формулы Штайнмайера.
Митингующие выкрикивают: «Нет капитуляции», «Нет плану Штайнмайера», «Нет плану Путина», «Нет отводу войск», передает
Выступая перед собравшимися, народный депутат от фракции «Евросолидарнисть» София Федина подчеркнула, что президент Владимир Зеленский, глава МИД Вадим Пристайко и начальник Генштаба Руслан Хомчак пренебрегли требованием народных депутатов ответить перед обществом на вопросы, касающиеся подписания формулы Штайнмайера. Она также выступила против отвода войск из обустроенных блиндажей и построенной линии обороны.
Участники митинга зачитали пять требований к украинской власти, среди которых:
- запретить любой особый правовой режим, который ограничивает суверенитет Украины или действие общенационального законодательства на отдельных ее территориях;
- запретить освобождение от ответственности членов незаконных вооруженных формирований, оказывавших тяжкие преступления на территории Украины;
- запретить избираться и быть избранными в органы власти всех членов незаконных вооруженных формирований или коллаборационистских администраций;
- запретить добровольную передачу под контроль незаконных вооруженных формирований, иностранных войск или неустановленных боевиков любых населенных пунктов на территории Украины;
- запретить образования или существование любых негосударственных или региональных вооруженных формирований на территории Украины;
После произнесения требований митингующие двинулись к Офису Зеленского и сейчас там проводят митинг.