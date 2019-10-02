Тысячи противников подписания формулы Штайнмайера митингуют возле Офиса Зеленского

В центре Киева митингуют несколько тысяч противников подписания в Минске формулы Штайнмайера.

Митингующие выкрикивают: «Нет капитуляции», «Нет плану Штайнмайера», «Нет плану Путина», «Нет отводу войск», передает ukrinform.ua .

Выступая перед собравшимися, народный депутат от фракции «Евросолидарнисть» София Федина подчеркнула, что президент Владимир Зеленский, глава МИД Вадим Пристайко и начальник Генштаба Руслан Хомчак пренебрегли требованием народных депутатов ответить перед обществом на вопросы, касающиеся подписания формулы Штайнмайера. Она также выступила против отвода войск из обустроенных блиндажей и построенной линии обороны.

Участники митинга зачитали пять требований к украинской власти, среди которых:

запретить любой особый правовой режим, который ограничивает суверенитет Украины или действие общенационального законодательства на отдельных ее территориях;

запретить освобождение от ответственности членов незаконных вооруженных формирований, оказывавших тяжкие преступления на территории Украины;

запретить избираться и быть избранными в органы власти всех членов незаконных вооруженных формирований или коллаборационистских администраций;

запретить добровольную передачу под контроль незаконных вооруженных формирований, иностранных войск или неустановленных боевиков любых населенных пунктов на территории Украины;

запретить образования или существование любых негосударственных или региональных вооруженных формирований на территории Украины;

После произнесения требований митингующие двинулись к Офису Зеленского и сейчас там проводят митинг.