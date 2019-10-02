Астрономы нашли экзопланету с рекордной близостью к звезде
Год на планете NGTS-10b длится всего 18,4 часов.
С помощью группы телескопов в Чили ученые обнаружили, что на расстоянии около 1060 световых лет от нас газовый гигант NGTS-10b находится так близко к своей звезде, что проходит по ее орбите всего за 18,4 часов.
Ученые опубликовали исследование на портале
Обнаруженный горячий «Юпитер» уже через 38 млн лет будет уничтожен своей же звездой. По космическим меркам это практически мгновение.
Ранее астрономы нашли всего шесть горячих «Юпитеров», у которых период обращения вокруг звезды составляет меньше одного дня. Всего ученые подтвердили существование 4057 экзопланет, и почти 350 из них могут быть горячими «Юпитерами».