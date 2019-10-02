Астрономы нашли экзопланету с рекордной близостью к звезде

 Год на планете NGTS-10b длится всего 18,4 часов.

/ Техно
Просмотров: 96

С помощью группы телескопов в Чили ученые обнаружили, что на расстоянии около 1060 световых лет от нас газовый гигант NGTS-10b находится так близко к своей звезде, что проходит по ее орбите всего за 18,4 часов.

Ученые опубликовали исследование на портале Arxiv, согласно которому они нашли горячий «Юпитер» с рекордной близостью к звезде, который в 1,2 раза больше нашего Юпитера, и весит в 2,1 раза больше, чем его близнец из Солнечной системы. Но, из-за чрезвычайно близкого расположения к своей звезде, экзопланете осталось жить не так долго.

Обнаруженный горячий «Юпитер» уже через 38 млн лет будет уничтожен своей же звездой. По космическим меркам это практически мгновение.

Ранее астрономы нашли всего шесть горячих «Юпитеров», у которых период обращения вокруг звезды составляет меньше одного дня. Всего ученые подтвердили существование 4057 экзопланет, и почти 350 из них могут быть горячими «Юпитерами».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: горячий Юпитер экзопланета космос ученые

Другие материалы на эту тему:

Ученые создали у организмов квантовую запутанность. Почему это важно

Ученые создали у организмов квантовую запутанность. Почему это важно

Зарплаты ученых упали, хотя должны были вырасти

Зарплаты ученых упали, хотя должны были вырасти

Вице-председатель НАН Сергей Чижик: на передний план выходят науки о жизни

Вице-председатель НАН Сергей Чижик: на передний план выходят науки о жизни

«Мы космическая держава». Мясникович рисует галактические перспективы Беларуси

«Мы космическая держава». Мясникович рисует галактические перспективы Беларуси