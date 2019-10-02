Экс-советник Путина назвал подписание формулы Штайнмайера капитуляцией Украины

Такое мнение высказал старший научный сотрудник американского Института Катона, российский экономист и экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов.

Вчерашнее подписание Украиной формулы Штайнмайера в Минске и заявление президента Зеленского о том, что она не представляет собой чего-либо особенного, свидетельствует либо о глубокой некомпетентности украинского президента, либо о его намеренной попытке скрыть от общественности осуществляемую им капитуляцию Украины перед Путиным, написал Илларионов в статье на gordonua.com .

По словам Зеленского, положения формулы Штайнмайера заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии этих выборов стандартам организации. Если бы формула Штайнмайера была ничего не значащей страшилкой, то Путин и Кремль не предпринимали бы столь беспрецедентных усилий, чтобы добиться подписания этой формулы.

По сути, президент Зеленский публично подписался под обязательством разрушить единое государственное тело Украины.

Принятие формулы означает отказ Украины, во-первых, от унитарного характера государства и, во-вторых, от государственного суверенитета на своей собственной территории. Первое обязательство Зеленского — принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей — означает, что в Украине появятся территории с особым правовым статусом, отличающимся от правового статуса остальных украинских регионов. Тем самым ликвидируется унитарный характер государственного устройства Украины и осуществляется переход к федерализации страны, энергично проталкиваемой Путиным как минимум с весны 2014 года. По сути, президент Зеленский публично подписался под обязательством разрушить единое государственное тело Украины.

Второе обязательство президента Зеленского заключается в том, что закон об особом статусе начнет действовать после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей стандартам этой организации. Иными словами, значительная часть государственной власти в Украине передается от ее легитимных органов — Верховной Рады, президента, ЦИК, судебных органов — к неподотчетным Украине чиновникам международной организации. По сути, это означает, что глава украинского государства передает важнейшие властные полномочия на территории Украины зарубежным лицам, не имеющим, строго говоря, прямого отношения к Украине. Это прямая сдача государственного суверенитета страны.

Зеленский выбрал 1 октября прямой, широкий, хорошо мощеный путь к уничтожению суверенитета Украины.

Ситуацию усугубляет то, что именно эта организация — ОБСЕ — нашпигована под завязку агентурой российских спецслужб. Как российская агентура в ОБСЕ работала и работает на Кремль, хорошо известно по примерам деятельности ОБСЕ в грузинских районах Абхазии и Южной Осетии, в молдавском Приднестровье, на украинском Донбассе. Иными словами, господин Зеленский намеревается напрямую передать государственную власть в Украине агентуре российских спецслужб, прикрывающейся корочками и аббревиатурой ОБСЕ.

Ликвидация унитарного характера государства Украина и сдача государственного суверенитета Украины российским спецслужбам — вот что означает реализация формулы Штайнмайера и вот о чем на самом деле заявил на вчерашнем брифинге президент Зеленский.