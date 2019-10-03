«Барселона» и «Ливерпуль» одержали трудные победы в Лиге чемпионов

Дубль Луиса Суареса принес «Барселоне» волевую победу над «Интером», а «Зальцбург» отыгрался со счета 0:3, но все равно уступил «Ливерпулю».

«Барселона» дома на «Камп Ноу» принимала итальянский «Интер» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов и победила со счетом 2:1. Первыми отличились гости: на 3-й минуте это сделал Лаутаро Мартинес. На 58-й и 84-й дубль оформил форвард каталонцев Луис Суарес.

В группе F после двух игр у «Боруссии» и «Барселоны» по четыре очка, у «Интера» и пражской «Славии» — по одному.

В Ливерпуле на «Энфилде» местный клуб играл с австрийским «Зальцбургом» и победил со счетом 4:3.

Англичане вели 3:0 после голов Мане на 9-й минуте, Робертсона — на 25-й, Салаха — на 36-й. Но гости смогли счет сравнять: на 39-й минуте забил Хван Хи Чхан, на 56-й — Минамино, на 60-й — Холланд. Решающий счет на 69-й установил Салах.

В группе Е после двух игр у «Наполи» четыре очка, у «Зальцбурга» и «Ливерпуля» — по три, у «Генка» — одно.