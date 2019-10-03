TripAdvisor перестанет продавать билеты в парки c дельфинами и китами

Приложение для туристов сообщает, что до конца 2019 года прекратит продажу билетов в парки, которые эксплуатируют китов, дельфинов и морских свиней.

«Киты и дельфины не процветают в неволе. Мы надеемся увидеть будущее, в котором они будут жить так, как должны — свободно в дикой природе», — заявили в компании.

TripAdvisor призывает владельцев парков водных развлечений разработать альтернативные модели содержания животных.

В компании напомнили также, что не продают билеты в места, где туристы контактируют с животными.