TripAdvisor перестанет продавать билеты в парки c дельфинами и китами
Новые правила не затронут заповедники.
Приложение для туристов сообщает, что до конца 2019 года прекратит продажу билетов в парки, которые эксплуатируют китов, дельфинов и морских свиней.
«Киты и дельфины не процветают в неволе. Мы надеемся увидеть будущее, в котором они будут жить так, как должны — свободно в дикой природе», —
TripAdvisor призывает владельцев парков водных развлечений разработать альтернативные модели содержания животных.
В компании напомнили также, что не продают билеты в места, где туристы контактируют с животными.