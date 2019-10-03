Трамп накричал на журналиста за вопрос об Украине

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Президент США пытался уклониться от вопроса о разговоре с Зеленским, а когда журналист Reuters начал настаивать, назвал его представителем «фейк ньюз».

Голос Трампа, повышающийся от гнева, обрушился на репортера , который спросил, что он хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал, когда Трамп узнал о деловых связях с Украиной Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, сообщает CNN.

«Все это — обман, и вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и другие "фейк ньюз", которые есть у нас в этой стране», — ответил Трамп на повышенных тонах.

Телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента. Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора.
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Тэги: Reuters Украина-США Персона: Дональд Трамп

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