Лукашенко поздравил президента Германии с Днем единства

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Александр Лукашенко пожелал Франку-Вальтеру Штайнмаеру крепкого здоровья и успехов на политической арене, а Германии — мира и процветания.

«Наши государства являются надежными партнерами, разделяют основные ценности и имеют общие интересы, в том числе в укреплении безопасности в Европе и мире, повышении благосостояния граждан на принципах устойчивого развития», — цитирует главу Беларуси его пресс-служба.

Лукашенко также выразил надежду на продолжение двустороннего диалога и плодотворное сотрудничество в разных отраслях.

Он считает, что объединение ФРГ и ГДР в 1990 году значительно повлияло на дальнейшее развитие всего Европейского региона.
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Тэги: Беларусь-Германия Персона: Франк-Вальтер Штайнмайер Александр Лукашенко

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