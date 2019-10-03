Трамп объяснил заморозку военной помощи Украине «колоссальной коррупцией»

Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокировал военную помощь Украине из-за высокой коррупции в этой стране при Петре Порошенко.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Белом доме.

«В Украине до Владимира Зеленского была колоссальная коррупция, больше, чем в любой другой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. Мне не хотелось давать деньги стране, которая настолько коррумпирована», — сказал Трамп.

Он добавил, что разблокировал военную помощь Украине только из-за просьб американского сенатора-республиканца Роба Портмана от штата Огайо и других законодателей.

«Роб Портман позвонил мне и сказал: „Пожалуйста, разблокируйте деньги“. Это было единственной причиной. Я дал деньги, потому что об этом попросили Роб Портман и остальные законодатели», — отметил он.