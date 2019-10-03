Белорусские таможенники упустили сигареты на полмиллиона долларов

Контрабанду сигарет в партии дров обнаружили польские таможенники. Стоимость изъятого оценили в почти 550 тысяч долларов.

Источник: lubelskie.kas.gov.pl

Товар везли на грузовике из Беларуси в Польшу через пункт пропуска «Корощин». Польские таможенники заметили коробки при сканировании на рентген-аппарате партии дров. Всего было изъято 158 тысяч пачек без акцизов, сообщает Государственная фискальная администрация Польши.

Это крупнейшая контрабанда сигарет в текущем году на границе в Люблинском воеводстве и одна из крупнейших в Польше.