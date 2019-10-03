Жителя Брестчины задержали за изготовление детского порно

/ Общество
Просмотров: 260

На след подозреваемого оперативникам помог выйти 20-летний парень, который рассказал, что в 2015 году в соцсетях он переписывался с «17-летним мальчиком», который предлагал ему вступить в половые отношения.

По данным МВД, «мальчиком» оказался 43-летний безработный житель одного из райцентров Брестской области. Четыре года назад в интернете у него была анкета с вымышленными данными. Таким образом вербовщик знакомился с несовершеннолетними, заигрывал с ними и предлагал секс. На сегодня установлены шестеро потерпевших. Происходящее задержанный снимал на видео, которое распространял в интернете.

Следственный комитет возбудил дело за изготовление и распространение детской порнографии.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: детское порно детская порнография

Другие материалы на эту тему:

34-летнего педофила из Жлобина осудили на 15 лет

34-летнего педофила из Жлобина осудили на 15 лет

Распространение детской порнографии Беларуси не угрожает

Распространение детской порнографии Беларуси не угрожает

«Вопрос недели». Как наказывать педофилов?

«Вопрос недели». Как наказывать педофилов?

Детское порно: в интернете можно будет найти себе тюрьму

Детское порно: в интернете можно будет найти себе тюрьму