Жителя Брестчины задержали за изготовление детского порно

На след подозреваемого оперативникам помог выйти 20-летний парень, который рассказал, что в 2015 году в соцсетях он переписывался с «17-летним мальчиком», который предлагал ему вступить в половые отношения.

По данным МВД, «мальчиком» оказался 43-летний безработный житель одного из райцентров Брестской области. Четыре года назад в интернете у него была анкета с вымышленными данными. Таким образом вербовщик знакомился с несовершеннолетними, заигрывал с ними и предлагал секс. На сегодня установлены шестеро потерпевших. Происходящее задержанный снимал на видео, которое распространял в интернете.

Следственный комитет возбудил дело за изготовление и распространение детской порнографии.