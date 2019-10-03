В МИД Беларуси подтвердили отмену визита Могерини

Визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Беларусь отменен.

Литовское агентство BNS сообщило со ссылкой на пресс-атташе МИД Расу Якилайтене, что Европейская служба внешних действий отозвала визит на высоком уровне, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также не поедет в Минск.

Информацию об отмене визита Могерини БелаПАН подтвердили источники в ЕС и МИД Беларуси. Официальное сообщение должно появиться в ближайшее время.

Планировалось, что 4 октября Могерини и премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время рабочего обеда обсудят программный документ «20 достижений к 2020 году», который был принят на пятом саммите Восточного партнерства в 2017 году в Риге. 5 октября Могерини должна была принять участие в мероприятии высокого уровня «Будущее Восточного партнерства», а также встретиться с Александром Лукашенко, представителями правительства, оппозицией и гражданским обществом.