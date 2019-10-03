Главы МИД Литвы, Латвии и Польши отменили визиты в Минск

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Дипломаты планировали присутствовать в Минске на мероприятиях по тематике «Восточного партнерства».


В МИД Беларуси подтвердили отмену визита Могерини

Эдгарс Ринкевичс говорил, что Латвия поддерживает подписание между Евросоюзом с Беларусью Приоритетов партнерства и соглашения об упрощении визового режима «в ближайшее время, а не через год, 5−10 лет».

Он отменил визит после того, как это сделали его коллеги из Литвы и Польши Линас Линкявичюс и Яцек Чапутович, а также Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
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Тэги: МИД Латвии Беларусь-Латвия Персона: Федерика Могерини Эдгарс Ринкевичс

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