Главы МИД Литвы, Латвии и Польши отменили визиты в Минск

Дипломаты планировали присутствовать в Минске на мероприятиях по тематике «Восточного партнерства».

Эдгарс Ринкевичс говорил, что Латвия поддерживает подписание между Евросоюзом с Беларусью Приоритетов партнерства и соглашения об упрощении визового режима «в ближайшее время, а не через год, 5−10 лет».

Он отменил визит после того, как это сделали его коллеги из Литвы и Польши Линас Линкявичюс и Яцек Чапутович, а также Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.