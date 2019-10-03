Алексашенко: в случае объединения Беларуси и РФ временно жизнь россиян ухудшится, а белорусов улучшится

Жизнь россиян в случае присоединения Беларуси ухудшится, но не намного. Такое мнение высказал бывший первый зампредседателя Центробанка России (1995-1998) Сергей Алексашенко в интервью украинскому youtube-каналу sobinews.com (запись размещена 3 октября).

«Если предположить гипотетически, что это объединение состоится, то я думаю, что российская экономика этого не почувствует. ВВП Беларуси где-то в 18 или в 20 раз меньше, чем российский ВВП. То есть это прирост российского ВВП на пять, максимум на шесть процентов», — сказал Алексашенко.

В то же время «жизнь от этого россиян, скорее всего, ухудшится, потому что для того, чтобы вытащить Беларусь на общероссийские стандарты по федеральной обеспеченности, по зарплатам, по пенсиям, российский бюджет должен будет у регионов, как это было с Крымом, что-то отобрать и что-то отдать в Беларусь».

«А белорусская экономика, если, конечно, можно будет в этот момент говорить о региональной экономике, получит какую-то денежную подпитку, и, конечно, там что-то будет расти быстрее, чем на территории России. То есть Беларусь выиграет, Россия проиграет, но я не думаю, что этот выигрыш будет очень серьезным, так же как и проигрыш России», — считает экономист.

«Я не думаю, что при президенте Лукашенко объединение России и Беларуси может состояться, — заявил Алексашенко. — Что будет при другом президенте и когда это будет, зависит от того, кто будет этим президентом».

«Может, там не будет никакого президента, а будет прямая оккупация, как оккупация Крыма. Поэтому загадывать так далеко вперед я не хочу. При Лукашенко объединения не будет», — считает эксперт.