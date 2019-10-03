Банки должны исключить практику навязывания страховок при выдаче кредитов, — Нацбанк

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Национальный банк Беларуси 3 октября направил в коммерческие банки письмо, которым напоминает о необходимости исключить практику навязывания страховых полисов при выдаче кредитов.

Регулятор сообщает, что продолжает анализировать деятельность банков в части выявления недобросовестных практик при осуществлении розничных операций.


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Как отмечают в Нацбанке, к недобросовестным практикам, в частности, относится «настойчивое предложение (навязывание) заключения договора страхования (медицинских расходов, жизни и здоровья и др.), не связанного с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору, при предоставлении кредита».

Кроме того, речь идет о случаях непредоставления заявителю информации о возможности заключения кредитного договора без заключения договора  страхования и иных договоров на оказание платных услуг; непредоставления заявителю информации о возможности заключения договора страхования в иных страховых организациях, отличных от предлагаемых банком; увеличения размера процентов за пользование кредитом в случае несогласия заявителя с заключением договора добровольного страхования, не связанного с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору.

По мнению регулятора, недобросовестными практиками также являются предложение банка предоставить обеспечение по кредитному договору в случае отказа заявителя от заключения договора добровольного страхования, не связанного с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору, и включение в обязательном порядке суммы страхового взноса по договору добровольного страхования в сумму предоставляемого кредита.

Стоит отметить, что в июле Нацбанк в письме уже указывал коммерческим банкам на недобросовестные практики поведения на рынке, которые вводят в заблуждение потребителей финансовых услуг.


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По сведениям БелаПАН, одной из причин этого письма стали возникающие между потребителями финансовых услуг и коммерческими банками спорные ситуации.

«В недобросовестных практиках нет прямого нарушения законодательства. Эти практики сохраняются в связи с обострением конкурентной борьбы в банковском секторе и, как следствие, стремлением заработать», — отмечал эксперт в финансовых кругах.

По мнению белорусских экономистов, Беларуси следует защищать права потребителей финансовых услуг путем создания, как в других государствах, такого института, как финансовый омбудсмен. Например в России с 1 июня 2019 года финансовый омбудсмен занимается не только защитой прав потребителей финансовых, но и страховых услуг.

В Беларуси проект госрешения о финансовом омбудсмене был подготовлен в 2017 году, однако документ до сих пор не принят.
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Тэги: банки Нацбанк

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