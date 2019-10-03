Меркель: воссоединение Германии завершено, но единство граждан еще не достигнуто

По мнению федерального канцлера Ангелы Меркель, воссоединение Германии является продолжающимся процессом и постоянной задачей.

Фото с сайта правительства ФРГ

Как заявила она на торжественных мероприятиях, посвященных 29-й годовщине воссоединения страны, государственное воссоединение завершено, однако единство граждан страны еще не достигнуто.

Канцлер отметила нехватку единства между восточными и западными землями, пишет DW . Меркель сослалась на потрясения, пережитые жителями, «когда за грузом разделения последовала мощь объединения».

Также она вспомнила жертв диктатуры правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии и отдала должное усилиям восточных немцев в преодолении диктатуры.

Меркель напомнила о недопустимости исключения меньшинств из общества, проявлений нетерпимости, ненависти и антисемитизма. Свобода личности невозможна без ответственности, подчеркнула она.