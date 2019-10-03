Фотофакт. Под Щучином фура с пивом протаранила грузовик

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 64-летний мужчина, произошло на трассе М-6 в Щучинском районе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, сегодня утром грузовой «Рено», выезжая на трассу с дороги Желудок — Первомайск, не пропустил фуру «Мерседес», перевозившую пиво.

Водитель «немца» хоть и предпринял резкое торможение, но избежать столкновения не смог — его выбросило в кювет.

Водитель «Мерседеса» с переломом ноги был доставлен в районную больницу.