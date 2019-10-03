Власть заполнила участковые комиссии лояльными людьми

В состав участковых избирательных комиссий по выборам в Палату представителей вошел только 21 представитель оппозиционных партий. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

Так, из 63.646 членов участковых комиссий 3.784 состоят в политических партиях. При этом от партии БНФ в состав комиссий вошли 5 человек (выдвигался 201), от Объединенной гражданской партии — 4 человека (выдвигалось 174), Белорусской партии левых «Справедливый мир» — 12 человек (выдвигалось 66). От Белорусской социал-демократической партии (Грамада) не включен ни один из 54 претендентов.

От провластных партий больше всего членов Коммунистической партии Беларуси — 882 человека из выдвинутых 922. От Республиканской партии труда и справедливости — 1.097 из 1.135, Либерально-демократической партии — 8 из 13. От Белорусской патриотической партии в состав комиссий включены все 32 выдвиженца.

Также в состав участковых избирательных комиссий вошло значительное количество членов партий, которые не проявляют активности между избирательными кампаниями. Так, от Белорусской аграрной партии в участковые избркомы включены 614 из 617 претендентов, от Белорусской социально-спортивной партии — 634 из 649, Республиканской партии — 160 из 172, Социал-демократической партии Народного согласия — 336 из 344.

От общественных объединений в состав комиссий больше всего прошло претендентов от профсоюзов — 8.985 человек, от крупнейшего прогосударственного объединения «Белая Русь» — 4.548, от БРСМ — 3.809, Белорусского союза женщин — 4.363, Белорусского общественного объединения ветеранов — 3.191 человек.

3 октября представители кампании наблюдения «Право выбора» заявили, что только 3 их выдвиженца оказались включены в состав участковых избирательных комиссий. Всего ими выдвигался 401 человек в 17 округах.

По словам члена секретариата кампании Ольги Ковальковой, голосование шло с нарушениями регламента. В частности, каждого кандидата в состав комиссий, куда выдвигались представители «Права выбора», рассматривали поименно, а за составы комиссий, где выдвиженцев кампании не было, голосовали списком.

«Уже можно сделать вывод, что формирование участковых избирательных комиссий прошло недемократично, не открыто, по заранее подготовленному сценарию власти, что дает высокую вероятность того, что выборы в Беларуси, подсчет голосов и его результаты будут заранее готовы. Ничего нового в этой кампании мы не увидим, наша основная задача сейчас зафиксировать эти нарушения», — сказала Ковалькова.

Международные и независимые наблюдатели неоднократно обращали внимание на проблему отсутствия в избирательных комиссиях представителей оппозиции. Комиссии, образованные только из представителей провластных партий и организаций, не могут обеспечить прозрачность и демократичность избирательной кампании, заявляли они.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.