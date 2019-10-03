Власть заполнила участковые комиссии лояльными людьми

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В состав участковых избирательных комиссий по выборам в Палату представителей вошел только 21 представитель оппозиционных партий. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

Так, из 63.646 членов участковых комиссий 3.784 состоят в политических партиях. При этом от партии БНФ в состав комиссий вошли 5 человек (выдвигался 201), от Объединенной гражданской партии — 4 человека (выдвигалось 174), Белорусской партии левых «Справедливый мир» — 12 человек (выдвигалось 66). От Белорусской социал-демократической партии (Грамада) не включен ни один из 54 претендентов.


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От провластных партий больше всего членов Коммунистической партии Беларуси — 882 человека из выдвинутых 922. От Республиканской партии труда и справедливости — 1.097 из 1.135, Либерально-демократической партии — 8 из 13. От Белорусской патриотической партии в состав комиссий включены все 32 выдвиженца.

Также в состав участковых избирательных комиссий вошло значительное количество членов партий, которые не проявляют активности между избирательными кампаниями. Так, от Белорусской аграрной партии в участковые избркомы включены 614 из 617 претендентов, от Белорусской социально-спортивной партии — 634 из 649, Республиканской партии — 160 из 172, Социал-демократической партии Народного согласия — 336 из 344.


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От общественных объединений в состав комиссий больше всего прошло претендентов от профсоюзов — 8.985 человек, от крупнейшего прогосударственного объединения «Белая Русь» — 4.548, от БРСМ — 3.809, Белорусского союза женщин — 4.363, Белорусского общественного объединения ветеранов — 3.191 человек.

3 октября представители кампании наблюдения «Право выбора» заявили, что только 3 их выдвиженца оказались включены в состав участковых избирательных комиссий. Всего ими выдвигался 401 человек в 17 округах.

По словам члена секретариата кампании Ольги Ковальковой, голосование шло с нарушениями регламента. В частности, каждого кандидата в состав комиссий, куда выдвигались представители «Права выбора», рассматривали поименно, а за составы комиссий, где выдвиженцев кампании не было, голосовали списком.


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«Уже можно сделать вывод, что формирование участковых избирательных комиссий прошло недемократично, не открыто, по заранее подготовленному сценарию власти, что дает высокую вероятность того, что выборы в Беларуси, подсчет голосов и его результаты будут заранее готовы. Ничего нового в этой кампании мы не увидим, наша основная задача сейчас зафиксировать эти нарушения», — сказала Ковалькова.

Международные и независимые наблюдатели неоднократно обращали внимание на проблему отсутствия в избирательных комиссиях представителей оппозиции. Комиссии, образованные только из представителей провластных партий и организаций, не могут обеспечить прозрачность и демократичность избирательной кампании, заявляли они.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Ольга Ковалькова

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