Президенты Литвы и Латвии не смогли договориться об импорте электричества с БелАЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа и его латвийский коллега Эгилс Левитс на совместной пресс-конференции 3 октября в Вильнюсе подтвердили, что разногласия в их позициях по поводу строящейся в Беларуси АЭС пока не преодолены.

Как сообщает Delfi со ссылкой на балтийское информагентство BNS , стороны сошлись во мнении о том, что необходимо требовать от Беларуси соблюдения требований безопасности при возведении этого ядерного энергетического объекта, но признали, что их подходы к вопросу блокирования импорта электроэнергии от Белорусской АЭС разнятся.

Науседа подчеркнул, что Литва предпримет все возможные меры для того, чтобы не допустить попадания белорусской электроэнергии на литовский рынок после запуска атомной станции. Латвия же отклонила просьбу Литвы о блокировке белорусского электричества.

По его словам, подобного рода разногласия могут стать препятствием на пути отключения стран Балтии от функционирующего с советских времен электрического кольца Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) и их синхронизации с линиями электропередачи Западной Европы.

В свою очередь Левитс заявил, что правительство Латвии полностью одобряет выдвигаемые Литвой требования по обеспечению безопасности БелАЭС, но у него «иной подход к тактике достижения этой цели». Он отметил, что этот вопрос должен быть решен не позднее 2025 года, когда страны Балтии планируют отключиться от БРЭЛЛ.

«Таким образом, речь идет о пятилетнем переходном периоде до 2025 года. Одновременно следует стараться как можно скорее уменьшить эту проблему, по которой у нас в литовском и латвийском правительствах разные мнения», — сказал Левитс.

Президент Латвии подчеркнул, что у Вильнюса и Риги «одинаковые сомнения и заботы в том, что связано с безопасностью станции», и заверил, что правительство его страны «внимательно следит за тем, чтобы соблюдались вопросы безопасности».