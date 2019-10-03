Минское «Динамо» обыграло дома «Трактор»

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В очередном поединке КХЛ хоккеисты минского «Динамо» взяли верх над челябинском «Трактором».

Белорусская команда взяла верх 5:3:

1:0 — Казьянин (04:40);

2:0 — Степанов (05:06);

2:1 — Виртанен (27:51);

3:1 — Граньяни (28:33);

4:1 — Паре (37:37-бол.);

4:2 — Мансуров (45:13);

4:3 — Глинкин (52:27);

5:3 — Принс (59:38-п.в.).

В октябре «зубры» проведут еще 10 матчей (шесть дома и четыре в гостях), соперниками в которых у них будут:

  • 06.10. «Ак Барс» (д);
  • 09.10. «Динамо-Рига» (г);
  • 11.10. «Йокерит» (г);
  • 13.10. «Витязь» (г);
  • 17.10. «Торпедо» (д);
  • 22.10. «Барыс» (д);
  • 25.10. «Динамо-Рига» (д);
  • 27.10. «Салават Юлаев» (д);
  • 30.10. «Трактор» (г).
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Город: Минск

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