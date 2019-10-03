Минское «Динамо» обыграло дома «Трактор»

В очередном поединке КХЛ хоккеисты минского «Динамо» взяли верх над челябинском «Трактором».

Белорусская команда взяла верх 5:3:

1:0 — Казьянин (04:40);

2:0 — Степанов (05:06);

2:1 — Виртанен (27:51);

3:1 — Граньяни (28:33);

4:1 — Паре (37:37-бол.);

4:2 — Мансуров (45:13);

4:3 — Глинкин (52:27);

5:3 — Принс (59:38-п.в.).

В октябре «зубры» проведут еще 10 матчей (шесть дома и четыре в гостях), соперниками в которых у них будут: