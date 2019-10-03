Минское «Динамо» обыграло дома «Трактор»
В очередном поединке КХЛ хоккеисты минского «Динамо» взяли верх над челябинском «Трактором».
Белорусская команда взяла верх 5:3:
1:0 — Казьянин (04:40);
2:0 — Степанов (05:06);
2:1 — Виртанен (27:51);
3:1 — Граньяни (28:33);
4:1 — Паре (37:37-бол.);
4:2 — Мансуров (45:13);
4:3 — Глинкин (52:27);
5:3 — Принс (59:38-п.в.).
В октябре «зубры» проведут еще 10 матчей (шесть дома и четыре в гостях), соперниками в которых у них будут:
- 06.10. «Ак Барс» (д);
- 09.10. «Динамо-Рига» (г);
- 11.10. «Йокерит» (г);
- 13.10. «Витязь» (г);
- 17.10. «Торпедо» (д);
- 22.10. «Барыс» (д);
- 25.10. «Динамо-Рига» (д);
- 27.10. «Салават Юлаев» (д);
- 30.10. «Трактор» (г).