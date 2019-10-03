Накануне встречи Лукашенко и Зеленского белорусы заключили с украинцами сделок на полмиллиарда долларов

/ Экономика
Просмотров: 281

В первый день II Форума регионов Беларуси и Украины, который проходит 3-4 октября в Житомире белорусские предприятия разной формы собственности заключили контракты с украинцами на полмиллиарда долларов.

Фото pixabay.com

Белорусская сторона, как отмечает пресс-служба правительства, заявила о заинтересованности кооперации с украинскими партнерами. Среди многих интересных тем для совместного сотрудничества названы промышленность и сельское хозяйство.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Украина

Другие материалы на эту тему:

Злоключения белорусских дорожников в Украине: войны конкурентов?

Злоключения белорусских дорожников в Украине: войны конкурентов?

Украина увеличивает закупку дизтоплива на Мозырском НПЗ

Украина увеличивает закупку дизтоплива на Мозырском НПЗ

В Одессе задержали подозреваемую в поджоге белорусского завода банду

В Одессе задержали подозреваемую в поджоге белорусского завода банду

Экс-посол Украины Роман Безсмертный: я невъездной в Беларусь

Экс-посол Украины Роман Безсмертный: я невъездной в Беларусь