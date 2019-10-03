Накануне встречи Лукашенко и Зеленского белорусы заключили с украинцами сделок на полмиллиарда долларов

В первый день II Форума регионов Беларуси и Украины, который проходит 3-4 октября в Житомире белорусские предприятия разной формы собственности заключили контракты с украинцами на полмиллиарда долларов.

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Белорусская сторона, как отмечает пресс-служба правительства, заявила о заинтересованности кооперации с украинскими партнерами. Среди многих интересных тем для совместного сотрудничества названы промышленность и сельское хозяйство.