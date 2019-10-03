Лига Европы. ЦСКА Гончаренко проиграл дома «Эспаньолу»

Клуб самого успешного в последнее десятилетие белорусского тренера клуб вновь уступил в групповом раунде Лиги Европы УЕФА сезона 2019/2020.

Московский ЦСКА на своем поле проиграл испанскому «Эспаньолу» 0:2.

Победу гостям принесли точные удары У Лэя на 64-й и Виктора Кампусано на 90+5 минутах.

Также горечь поражения сегодня испытали защитник и нападающий национальной сборной Беларуси Иван Маевский и Николай Сигневич. «Астана» первого сербскому «Партизану» — 1:2 (наш соотечественник провел весь поединок), а «Ференцварош» второго — болгарскому «Лудогорцу» — 0:3 (вышел на замену на 73-й минуте).