Убийство жены священника на Гомельщине: задержан еще один подозреваемый

Следователи отрабатывают различные версии убийства жительницы городского поселка Озаричи Калинковичского района, которое произошло в ночь со 2 на 3 октября. Напомним, по подозрению в совершении преступления, убийстве жены, был задержан 47-летний православный священник.

Как сообщает СК в своем телеграм-канале, в Калинковичском районе продолжается интенсивная отработка всех версий по уголовному делу об убийстве 42-летней женщины. Следователи совместно с сотрудниками милиции детально проверяют всю информацию, которая может иметь отношение к совершенному преступлению.

3 октября в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в убийстве женщины задержан 23-летний житель одной из деревень Калинковичского района. В настоящее время следователи проверяют его возможную причастность к совершению преступления.

Работа по установлению обстоятельств убийства продолжается. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле начальника УСК по Гомельской области.

Следственный комитет обращается к гражданам с просьбой не нагнетать обстановку, не распространять домыслы об обстоятельствах убийства. Ведомство, учитывая интересы следствия, будет поэтапно информировать общественность об установленных в ходе расследования фактах, касающихся обстоятельств преступления.