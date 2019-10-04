В Беларуси начинается перепись населения

В Беларуси 4 октября начинается перепись населения, которая продлится до конца месяца.

Это уже третья перепись с момента получения Беларусью независимости: предыдущие проводились в 1999 и 2009 годах.

Ответить на вопросы переписи можно тремя способами. Впервые появилась возможность самостоятельно заполнить электронную анкету на сайтах перепись.бел и census.by в период с 4 по 18 октября и получить сертификат о прохождении переписи.

Еще один способ — прийти на стационарные переписные участки с 4 по 30 октября. Их адреса можно найти на сайте Белстата.

К тем, кто не воспользовался первыми двумя способами, в период с 21 по 30 октября придут переписчики, у которых должны быть планшеты, соответствующее удостоверение и сумка с логотипом переписи.

В течение переписи можно будет задать вопросы сотрудникам колл-центра по телефону: 8-810-100-3131 (звонок бесплатный).

Как заявила 30 сентября в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Белстата Инна Медведева, основной принцип переписи населения — «обеспечение сохранности данных и непредставление конфиденциальных данных иным третьим лицам».

«На планшете у переписчика они сохраняться не будут. Они сразу будут шифроваться и передаваться на сервер Белстата», — сказала она.

По словам Медведевой, в целях безопасности переписчиков в их смартфонах будет установлено «программное обеспечение МЧС, которое позволит очень оперативно вызывать патрульный наряд».

«Что касается работы переписчиков в асоциальных семьях, то в такие семьи переписчики пойдут только с милиционером, в данном случае — с участковым. Это единственный слой населения, который мы будем переписывать не на планшете, а на бумажном носителе, для того чтобы не подвергать риску наших переписчиков», — сказала глава комитета.

Она также отметила, что благодаря использованию ИТ-технологий количество переписчиков уменьшилось с 48 тысяч в 2009 году до 12,5 тысячи в текущем, а заполнение переписного листа будет занимать 5-10 минут вместо прежних 15-20.

Ранее Медведева сообщила, что доля бюджетных затрат на перепись населения снизится с 95% (в 2009 году) до 35% за счет того, что «проведена активная работа со спонсорами и международными организациями».

В частности с начала года Белстат за счет гранта Всемирного банка реализует «Проект оказания содействия подготовке и проведению переписи населения 2019 года в Беларуси». Общий бюджет — 1,9 млн долларов.

В рамках проекта, сказала чиновница, «получена методологическая помощь по проведению постпереписного обследования и оценки качества переписи и разработке программного обеспечения для проведения интернет-опроса, осуществлена закупка планшетов (3 тыс. штук) и программно-аппаратного комплекса ORACL, закуплены услуги технического характера для проведения интернет-переписи, разработан дизайн и проведено тиражирование плакатов, билбордов, другой рекламной продукции (календари, закладки-линейки для школы и т.д.), подготовлены обучающий и рекламный видеоролики».

Информацию о затратах на проведение переписи планируется обнародовать в феврале 2020 года, сообщила Медведева. «Но мы уже сегодня точно видим и можем сказать, что эта перепись будет дешевле, чем перепись 2009 года», — добавила она.