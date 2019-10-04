Вудкрофт: «Динамо» дорого платит за свои ошибки

Ошибки хоккеистов минского «Динамо» обходятся дорого, тем не менее команда учится побеждать и идет вперед, заявил главный тренер Крэйг Вудкрофт на пресс-конференции по окончании победного домашнего матча против челябинского «Трактора» — 5:3. К шестой минуте хозяева вели 2:0, затем 4:1, но позволили сопернику сократить разрыв до минимума. Ситуацию спасла шайба в пустые ворота за 22 секунды до конца третьего периода, когда гости сняли вратаря.

Фото ХК «Динамо-Минск»

«Мы знали, как играет «Трактор», который всегда настроен на борьбу и играет до последней секунды. И сегодня мы это увидели. В первом периоде мы выглядели хорошо. Перед игрой мы просили команду внимательно отнестись к своим голевым шансам. Ребята откликнулись на нашу просьбу. Во втором периоде «Трактор» организовал хороший прессинг, мы выдержали стартовый натиск и в середине периода вернулись в игру. В третьем периоде мы допустили две маленькие ошибки, за которые нас заставили жестоко поплатиться», — сказал Вудкрофт.

По его словам, в нынешнем сезоне команда редко имела убедительное преимущество, поэтому сейчас не знала, как им распорядиться, и практически растеряла его.

Тем не менее, заявил канадец, в следующем поединке 6 октября «Динамо» намерено победить казанский «Ак Барс», который является трехкратным победителем КХЛ и в нынешнем сезоне лидирует как в Восточной конференции, так и в общей таблице.

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра на пресс-конференции устроил разнос своим хоккеистам: «Мы начали очень слабо. У нас по какой-то причине слишком много ребят вышло на первый период так, «на расслабоне», поэтому, конечно, это недопустимо. Будем разбираться по этому поводу, почему ребята позволяют себе так выходить на матч... Важно с первых минут выходить «от ножа».

«Потом мы, конечно, играли, старались, сражались до конца, создали кучу моментов. Реализация у нас просто ужасная, здесь тоже должно что-то поменяться. Игра в большинстве просто ужасная... Вот эти самые важные такие моменты, начало матча, нельзя столько моментов создавать и впустую тратить. Это очень большая роскошь для нас», — сказал Скудра.

После 13 матчей «Динамо» с 15 очками входит в зону плей-офф, занимая шестое место в Западной конференции (4 победы в основное время, 2 — в овертайме, 4 поражения в основное время, 1 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 40-37). Команда набирает очки восемь игр подряд (3 победы в основное время, 2 — в овертайме, 1 поражение в овертайме, 2 — по буллитам).

Бомбардиры (гол+пас): Тему Пулккинен — 13 (8+5), Дрю Шор — 12 (2+10), Шейн Принс — 11 (4+7), Франсис Паре — 10 (3+7), Марк-Андре Граньяни, Андрей Костицын — по 8 (5+3).

После провального предыдущего сезона Александр Лукашенко пригрозил динамовцам тюрьмой, если и следующий окажется таким же.