Последний теплый день: в Беларусь приходит холод
По прогнозам синоптиков, сегодняшний день будет последним из относительно теплых этой осенью.
Как сообщается, в пятницу будет облачная с прояснениями погода. Дожди ожидаются только в северо-западных регионах страны.
Утром в отдельных районах сохранится туман. Ветер западный умеренный. Воздух прогреется максимально до +15°C.
В столице вероятность осадков очень мала. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +6..+8°C;
- днем +10..+12°C;
- вечером +8..+10°C.