Последний теплый день: в Беларусь приходит холод

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По прогнозам синоптиков, сегодняшний день будет последним из относительно теплых этой осенью.

Как сообщается, в пятницу будет облачная с прояснениями погода. Дожди ожидаются только в северо-западных регионах страны.

Утром в отдельных районах сохранится туман. Ветер западный умеренный. Воздух прогреется максимально до +15°C.

В столице вероятность осадков очень мала. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +6..+8°C;
  • днем +10..+12°C;
  • вечером +8..+10°C.
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Тэги: прогноз погоды

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