Последний теплый день: в Беларусь приходит холод

По прогнозам синоптиков, сегодняшний день будет последним из относительно теплых этой осенью.

Как сообщается, в пятницу будет облачная с прояснениями погода. Дожди ожидаются только в северо-западных регионах страны.

Утром в отдельных районах сохранится туман. Ветер западный умеренный. Воздух прогреется максимально до +15°C.

В столице вероятность осадков очень мала. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения: