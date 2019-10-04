Встреча Лукашенко и Зеленского станет прорывной

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Осужденный в Беларуси по обвинению в шпионаже украинский журналист Павел Шаройко может быть освобожден. Такой вывод следует из заявления министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, которое он сделал 3 октября в Киеве на телеканале «1+1» в ток-шоу «Право на власть».

«Завтра будут уступки. Завтра будет то, о чем средства массовой информации с радостью смогут сообщить», — сказал Пристайко, отвечая на вопрос, возможны ли какие-то уступки в деле Шаройко в свете предстоящего приезда Александра Лукашенко.

4 октября в Житомире состоится первая встреча Лукашенко и нового украинского президента Владимира Зеленского. Они примут участие в пленарном заседании II Форума регионов Украины и Беларуси.

О готовности помиловать Шаройко в обмен на помилование белорусского гражданина Юрия Политики Лукашенко заявил 26 сентября в Минске на пресс-конференции для украинских журналистов.
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Тэги: Беларусь-Украина задержание Шаройко Персона: Вадим Пристайко Павел Шаройко Юрий Политика Александр Лукашенко Владимир Зеленский

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