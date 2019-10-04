Грета Тунберг протролила сначала Трампа, а затем Путина

/ Мир
Просмотров: 1489

Наделавшая много шума своим выступлением в ООН шведская девочка-подросток Грета Тунберг протролила президента России Владимира Путина.

Фото с сайта DW

В своем микроблоге активистка-эколог сменила статус после слов главы РФ. Ранее после выступления президента США Дональда Трампа она изменила свой статус, написав: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее».

Путин, отвечая на один из вопросов на Валдайском форуме, сказал, что Грета Тунберг «добрая и очень искренняя девочка». Однако он подчеркнул, что она не обладает полной информацией о процессах, происходящих в мире.

После этих слов экоактивистка изменила статус на «A kind but poorly informed teenager» (Добрая, но плохо информированная девочка).
Оценка: 
Средняя: 3 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: экология троллинг Персона: Грета Тунберг Владимир Путин Дональд Трамп

Другие материалы на эту тему:

Черное море вдвое грязнее Средиземного

Черное море вдвое грязнее Средиземного

В Минске создают народный мониторинг воздуха

В Минске создают народный мониторинг воздуха

Могилевчане требуют компенсацию от предприятия «Омск Карбон Могилев»

Могилевчане требуют компенсацию от предприятия «Омск Карбон Могилев»

«Нас просто травят». Из-за свалки вода в колодцах стала не пригодной для питья

«Нас просто травят». Из-за свалки вода в колодцах стала не пригодной для питья